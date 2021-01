Encuentran calcinado a ganadero en El Carmen de Bolívar

Pese a que el municipio del Carmen de Bolívar permanece custodiado por la Armada Nacional, el Gaula de Militar y la Policía Nacional, la inseguridad ronda en las calles de la población.

No obstante, los más 500 hombres de la fuerza pública, se produjo el homicidio del ganadero Blas Herrera Arias, quien desapareció el pasado domingo, al salir de su vivienda ubicada en el casco urbano de El Carmen de Bolívar, hacia al parecer su finca en la zona baja de la población.

"Mi padre, Blas Alberto Herrera Arias, se encuentra desaparecido en el Carmen de Bolívar, si alguien lo ha visto, saben dónde se encuentra o alguna información, les agradezco su colaboración", indicó en su momento Abraham Alberto Herrera, hijo de la víctima.

Las horas pasaban y el ganadero Herrera Arias no aparecía. Sus familiares desesperados dieron aviso a las autoridades, quienes iniciaron su búsqueda en todo el territorio. Veinticuatro horas después, fue encontrado calcinado el cuerpo del ganadero, en cercanías de su finca, por el camino que conduce hacía la vereda La Negra.

"Se están realizando las investigaciones, el señor Blas era un ganadero reconocido, tenía más de 40 años viviendo en el casco urbano del Carmen de Bolívar y era de El Salado; el cuerpo fue trasladado hasta la Morgue de Barranquilla donde se hará el respectivo reconocimiento", manifestó Rubén Santamaría, personero del Carmen de Bolívar.

Puntualizó que "le solicitaré al alcalde que desarrolle un concejo de seguridad extraordinario, para determinar lo que está sucediendo y para tener mayor conocimiento de los hechos".

La zona donde encontraron el cuerpo del ganadero Herrera Arias, se encuentra acordonada por el Gaula Militar. Las autoridades reiteraron que se encuentran investigando los móviles del hecho.

"Recientemente, la comunidad de El Corregimiento del Salado recibió amenazas. Hoy encontramos al ganadero muerto, no es justo que regrese nuevamente la violencia en los Montes María. Las autoridades sí están custodiando, pero los malos se encuentran dentro de nosotros y aún no han sido identificados. Asesinan, hurtan y saben exactamente por donde escapar, porque hay zonas donde ni el Ejército puede entrar", aseveró una líder del Carmen de Bolívar.

Añadió que "tenemos miedo, sabemos que están vigilando nuestros pasos y hoy fue el ganadero, mañana quién sabe. El alcalde convocó un consejo de seguridad y no vemos resultados, los malos están mostrando su fuerza y no hay capturas, dónde están los responsables de las amenazas en El Salado, no hay capturas".

Allegados a la víctima contaron que Blas Herrera se movilizaba en un vehículo el cual está desaparecido.

El alcalde de El Carmen de Bolívar, Carlos Torres, aplazó las actividades planeadas para la conmemoración del natalicio de los 109 años, del maestro Lucho Bermúdez, por los hechos de orden público que se han venido presentando en su jurisdicción.