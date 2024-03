"Era el símbolo de los tulueños": escultor de obra desmontada en Tuluá, Valle

Hay polémica por el desmonte de la escultura que se encontraba ubicada en el Parque Boyacá del municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca.

El artista James Moncada, autor de la obra, expresó su indignación ante la decisión de la Alcaldía de retirar el logo símbolo con la frase 'Tuluá' y lo denominó como "un hecho de vandalismo".

"Se ha hecho un acto vandálico contra Tuluá, porque el nombre de Tuluá pertenece a los tulueños, esto no era un logotipo de de un administrador local, ese era el símbolo de los tulueños, que se estaba convirtiendo en un sitio turístico", resaltó el escultor.

De igual manera, precisó que, aunque la obra había sido instalada en la administración el exalcalde Jhon Jairo Gómez, -imputado actualmente por delitos relacionados con corrupción-, se había convertido en un referente nacional e internacional.

"La imagen de nuestro municipio era importante a nivel nacional e internacional y a nivel regional, ese trabajo se hizo con mucho cariño, yo le puse todo el empeño y el amor como artista a esta obra", agregó.

Por otro lado, el artista cuestionó que la Alcaldía de Tuluá tomara la decisión de desmontar la obra, sin consultarle a la ciudadanía.

"Lamento que no se haya consultado a la ciudadanía para cambiar este logotipo, de pronto se hubiera podido cambiar alguna otra cosa, pero el nombre de Tuluá no lo cambia nadie y eso no lo cambia un vandalismo administrativo que quiere hacer cosas diferentes", concluyó.

Cabe resaltar que, a través de un comunicado, la Alcaldía ordenó el desmonte por considerar que dicha escultura enaltecía "el periodo más oscuro que ha vivido Tuluá".

"Por considerar que, de mantenerse en el lugar se estaría enalteciendo al periodo más oscuro que ha vivido Tuluá durante el presente siglo, en el cual miles de personas debieron abandonar la ciudad presionada por la extorsión y muchos otros que cayeron víctimas de las balas de los criminales, se tomó la decisión de retirar la imagen que representa a la administración de John Jairo Gómez Aguirre", decía el comunicado oficial de la Alcaldía.