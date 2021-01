Eran jóvenes llenos de sueños y metas: familiares y amigos de víctimas de masacre en Buga

Los amigos de las víctimas los describieron como personas que tenían un futuro brillante. “Les gustaba reunirse en la finca de Jacobo, no eran de asistir a discotecas. Ellos no merecían morir de esa manera que no tenían problemas con nadie. Es injusto”, aseguró.

En las próximas se realizarán las honras fúnebres y se espera que la Gobernadora del Valle del Cauca se reúna con las familias afectadas por la masacre.