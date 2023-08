"Es importante reglamentar el viche como patrimonio del Pacífico": Comité Intergremial del Valle

El director del comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, CIEV, Edwin Maldonado, se refirió a la suspensión de la venta del viche en establecimientos comerciales de Bogotá, y sostuvo que es una bebida artesanal del Pacífico colombiano que no puede ser juzgada bajo los parámetros tradicionales.

El director también precisó que, además de poner en riesgo la comercialización del producto, dicha suspensión afecta el trabajo de las comunidades afrodescendientes.

"Es una situación triste porque desde la región venimos haciendo un esfuerzo para que, a nivel nacional, sea reconocida esta bebida ancestral. Es una situación muy lamentable teniendo en cuenta todo lo que representa, como la identidad de nuestro Pacífico colombiano, por el trabajo que genera", aseguró Maldonado.

De igual manera, el director del CIEV aseveró que la determinación de la Secretaría de Salud de la capital del país demuestra que el Gobierno Nacional no ha reglamentado la ley del viche.

"No se ha logrado entender las características de estos productos que son de origen artesanal, ancestral, y no se puede juzgar bajo los parámetros tradicionales, incluso, la ley del viche, ley 21 58 del 2021, genera lineamientos que, lastimosamente, este gobierno no ha reglamentado y esto hace que no se tengan claros los lineamientos para la distribución y comercialización de estos productos", añadió Maldonado.

No obstante, el director del comité expresó que "el consumo del viche venía creciendo en Bogotá, Medellín y la Costa Atlántica y nos preocupa que lo que pasó en Bogotá pueda repercutir en otras regiones del país, donde ha crecido el consumo; se ha vuelto un producto muy solicitado por extranjeros".

Por último, Edwin Maldonado aseguró que es importante que la Nación reglamente la ley del viche para continuar con su comercialización.

"Hay que mirar las medidas que se deben cumplir, pero es importante que se reglamente la ley del viche para que, de alguna manera, se tenga en cuenta esta bebida como patrimonio del Pacifico y se pueda continuar comercializando en el país como lo ha venido haciendo desde hace algunos años", concluyó.

Cabe resaltar que el viche se fabrica a partir del jugo de la caña de azúcar y tiene varias formas de preparación; durante años sirvió como jarabe para algunas enfermedades, incluso, para efectos afrodisiacos convirtiéndose en una bebida ancestral, lo que la llevó a ser declarada en el año 2021 como parte del patrimonio cultural de la nación.