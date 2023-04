“Es miserable el señalamiento que se adelanta”: alcalde de Cali por investigaciones

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, precisó que la indagación que adelanta la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios de la administración por presuntas irregularidades en contratos por más de $63mil millones, con un pariente suyo, es "un miserable señalamiento".

El mandatario sostuvo que Christian Moreno Herrera es un familiar lejano y que debido a su profesión como ingeniero civil ha suscrito más de 40 contratos con las dos alcaldías anteriores.

“Señala el ‘quejoso’ que yo contrato con un primo mío. Me parece miserable el señalamiento que se adelanta; mi mamá tiene un primo hermano, ese primo hermano tiene un hijo, ese hijo es ingeniero civil, se llama Christian Moreno. Durante el Gobierno de Guerrero realizó 16 contratos, en el Gobierno de Maurice Armitage 26 contratos, y nuevamente concursa en nuestra Alcaldía y gana contratación pública”, dijo Ospina.

Le puede interesar: Investigan si funcionarios de la Alcaldía de Cali contrataron con familiar del alcalde Ospina

Entre tanto, el alcalde resaltó que Moreno no forma parte de su estructura familiar y expresó que ha entregado proyectos con máxima calidad, no sólo en su administración, sino, en las dos anteriores.

“No es primo hermano mío, no tiene relación en primer grado de consanguinidad, no forma parte de mi estructura familiar. Forma parte de una organización que contrata y, que según observamos, no contratan negligentemente, porque los contratos adelantados con el doctor Guerrero y Armitage han sido presentados con máxima calidad”, resaltó Ospina.

Cabe recordar que los convenios celebrados entre Christian Moreno Herrera y la Administración Distrital fueron para la ejecución de proyectos con las secretarías del Deporte, Vivienda; también con la Unidad Administrativa de Gestión de Bienes y Servicios y el Dagma.

Lea además: Investigan asesinato de una menor de 14 años en Palmira, Valle

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación anunció que “pedirá las delegaciones contractuales firmadas por el alcalde Jorge Iván Ospina a las entidades que otorgaron los contratos, y solicitará información a la Registraduría Nacional del Estado Civil, relacionada con el mandatario local y el contratista Moreno Herrera”.

Con esta indagación previa, el órgano de control busca identificar o individualizar al o los posibles autores de la aparente falta disciplinaria.