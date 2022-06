El alcalde de Tuluá (Valle), John Jairo Gómez, dijo que es muy crítico el estado de salud de algunos de los internos que sobrevivieron al incendio que se registró tras un motín en la cárcel de esa ciudad y que dejó 51 reclusos muertos.

En diálogo con RCN Mundo, el mandatario señaló que, “unos están en UCI y otros en cuidados intermedios en hospitales de Tuluá", al tiempo que agregó que un grupo de apoyo sicosocial de la alcaldía esta atendiendo a los familiares de los internos perdieron la vida.

En ese sentido, el alcalde envió un mensaje de tranquilidad a las demás personas que tengan algún familiar en el penal y dijo que se reforzó la seguridad en todos los pabellones.

“La cárcel de Tuluá es de las más nuevas de Colombia, pero en su construcción una de las fases no se hizo y la parte antigua fue la que se quemó, la parte nueva de la cárcel no tiene ninguna afectación (…) A las familias de los internos darles mucha tranquilidad, solo resultó afectado el patio ocho, los demás no tienen afectaciones ni riesgo”, señaló.

El alcalde Jhon Jairo Gómez también precisó que la respuesta de los organismos de socorro fue oportuna, luego de que los propios detenidos ocasionaran el incendio al quemar algunos colchones.

Entre tanto, la Fiscalía conformó un equipo de 25 investigadores entre los que se encuentra el personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), para esclarecer los hechos en los que fallecieron 51 internos y 30 personas más resultaron heridas.

