Escondidos en furgones, varios venezolanos trataron de ingresar a Cali

Escondidos en furgones fueron sorprendidos por las autoridades 18 migrantes venezolanos que pretendían ingresar a Cali.

“En el retén sanitario que tenemos en el puente del Hormiguero se ha identificado un furgón con 18 ciudadanos venezolanos, hombres, mujeres y niños, que ha sido llenado en una municipalidad vecina y trasladado irresponsablemente a la ciudad de Cali”, aseguró el alcalde de la capital del Valle, Jorge Iván Ospina.

Según las autoridades municipales, en el retén, los migrantes dieron a conocer que se dirigían a la terminal de transportes de Cali para abordar un bus con destino a Venezuela.

“Lo que nos damos cuenta es que estas personas no tienen las condiciones de dignidad, de tratamiento adecuado, no venían en un vehículo adecuado para su transporte y en una condición muy precaria, no tenían tiquetes, ni coordinación con Migración Colombia que es la entidad encargada de manejar el tema”, dijo Carlos Rojas, secretario de Seguridad de Cali.

La situación ha alertado a las autoridades municipales, que solicitaron a entidades como la Procuraduría y Migración Colombia que investigue a fondo a los responsables de propiciar el transporte irregular de los migrantes.

A través de su cuenta Twitter, el mandatario caleño exigió que, “la Alcaldía que hizo esto, exprese excusas a nuestro pueblo”.

“No se trata de que los municipios, independientemente en la gravosa situación que se viva fleten a personas para que vayan a ciudades como Cali, que ha venido haciendo un esfuerzo muy grande para generar una respuesta adecuada a la población migrante en condiciones de dignidad”, agregó el secretario Rojas.

Cabe mencionar, que desde hace tres semanas, la Alcaldía de Cali inició un puente humanitario que traslada a los migrantes venezolanos desde Cali hacia Cúcuta para que puedan ser repatriados a su país de origen.