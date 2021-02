Estadio Pascual Guerrero fue ratificado para la Copa América

Luego de un encuentro virtual que se cumplió con representantes de la Secretaría del Deporte de Cali, la Conmebol y el Ministerio del Deporte, se ratificó el estadio olímpico Pascual Guerrero será sede de la Copa América 2021 que realizará entre el 11 de junio al 10 de julio.

En referencia a la asistencia de espectadores a los partidos que se jugarán en Cali, hasta el momento lo que las autoridades locales han recibido por parte de la Conmebol y de la Federación Colombiana de Fútbol, es que se realizan sin aforo pero todo está a la espera de cómo evolucione la pandemia no solo en la ciudad, sino en el país.

"No hemos hecho ninguna solicitud para la asistencia a los partidos de fútbol (...) nos regimos a unos protocolos que aprobó el Ministerio del Deporte, Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio del Interior y hasta el momento todo lo que es el fútbol colombiano en los estadios es sin público”, agregó Carlos Diago, secretario del Deporte.

Sobre las obras de adecuación se terminó recientemente el mantenimiento de la grama, como también la zona de camerinos local y visitante, la sala de prensa, al igual que la tribuna fija para 110 periodistas y cuatro cabinas de televisión.

Se espera que en el mes de mayo la Alcaldía entregue el estadio a la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Según el calendario publicado en el sitio web de la Conmebol, el Pascual Guerrero será sede de los partidos: Perú vs. Qatar, el domingo 13 de junio, Perú vs. Brasil, el jueves 17 de junio Colombia vs. Perú el domingo 20 de junio, Ecuador vs. Perú el miércoles 23 de junio.