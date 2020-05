"Estamos expuestos a lo peor": líder en Buenaventura por aumento de casos de coronavirus

Argenis, uno de los líderes sociales de la zona rural de Buenaventura, advierte con crudeza la situación que viven por cuenta del aumento de los casos de coronavirus en esa región del Pacífico colombiano: "Estamos expuestos a lo peor", dice.

Hasta la fecha, hay 85 casos confirmados y cinco personas fallecidas según la Alcaldía de Buenaventura.

"Ya se presentó un caso en Bahía Málaga (zona rural) y no sabemos cuántos más podrían tener el virus y no tenemos cómo auxiliar esos casos", dijo Argenis en diálogo con RCN Radio.

Este líder social cuenta que luego de confirmarse el diagnóstico de una niña con coronavirus en la comunidad de Bahía Málaga, cerca de 300 familias más temen por más casos y no tener las herramientas para auxiliarlos.

"Para llegar hasta la zona urbana de Buenaventura podemos demorarnos hasta tres horas en lancha artesanal. Nuestro único medio de transporte es fluvial", contó.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades locales, departamentales y nacionales a garantizar los protocolos de bioseguridad, "porque no los tenemos. No tenemos cómo llegar de manera urgente a un posible paciente con este virus".

Y añadió: "Estamos pidiendo la donación de una lancha ambulancia para movilizar estos posibles casos, porque estamos bien internados en el Pacífico".

Entre tanto el alcalde de Buenaventura, Hugo Vidal, aseguró que las ayudas que prometieron, todavía no llegan.

"Estamos pidiendo al Gobierno Nacional que no olvide al Pacífico. Necesitamos las ayudas en salud, social. Nuestro hospital no cuenta con lo necesario para atender los casos y los pacientes deben ser atendidos en Cali y muchos no tienen los recursos", afirmó el alcalde.

Vidal propone crear una "Gerencia del Pacífico" para atender los casos de coronavirus en la región, donde las dificultades para acceder a los servicios de salud, antes de la pandemia, eran el común denominador.