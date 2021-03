Este fin de semana habrá vacunación masiva en megacentros de Cali

Durante este fin de semana estarán funcionando los megacentros de vacunación contra la covid-19, para la población mayor de 70 años de edad, en el estadio Pascual Guerrero, el coliseo María Isabel Urrutia, y los almacenes la 14 de Pasoancho y Calima, para que las personas priorizadas sean inmunizadas.

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandy Torres, espera que las EPS utilicen los espacios de los megacentros de vacunación, “son los mejores escenarios para llevar a cabo la vacunación contra la covid-19 y podamos vacunar a cualquier persona independiente del régimen de seguridad social, bajo agenda programada y así brindar un excelente servicio a la población caleña”, dijo la funcionaria.

Le puede interesar: ABC del plan de seguridad para la Semana Santa en Colombia

Entre tanto, el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, realizó un llamado a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), para que realicen una vacunación masiva en la Semana Santa y utilicen las 50.000 dosis de vacunas anticovid que tiene la ciudad.

“La EPS que tenga sentido de humanidad y responsabilidad con la gente debe de vacunar durante toda la Semana Santa incluido los festivos, si no lo hacen están quedando en deuda con los adultos mayores en el momento más importante y crucial. Hay muchas EPS que no son oportunas porque no tienen las bases de datos actualizadas y no brindan la información necesaria al usuario”, aseguró el mandatario.

Lea también: Más de 50 familias afectadas por fuertes lluvias en Dagua, Valle

Cabe mencionar que en el Valle del Cauca han sido aplicadas 146.117 vacunas, de las cuales 85.168 corresponden a la ciudad de Cali.

Por último, el departamento tiene 318 camas de Unidades de Cuidados Intensivos ocupadas por pacientes diagnosticados con el coronavirus, que corresponde al 28,3% y y tiene una disponibilidad en UCI del 23,1%.