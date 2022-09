“Esto es un matoneo”: Alcalde de Cali tras escándalo de contrato de Emcali

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, manifestó que está siendo víctima de 'matoneo', tras los constantes cuestionamientos por el polémico contrato con sobrecostos suscrito entre Emcali y la Unión Temporal AMI.

La declaración la realizó luego de que el procurador delegado para la vigilancia de la administración pública, Gabriel del Toro, diera a conocer que entre el 2020 y 2022 se realizaron más de 54.000 contratos de manera directa, lo que equivale el 57% del total de los convenios celebrados.

Cabe recordar que en dicho informe, el ente disciplinario aseguró que en el año 2021, el 78% de los convenios realizados por la administración Distrital fueron de manera directa, por valor de $1,5 billones.

Minutos después de las declaraciones del procurador delegado, el mandatario caleño fue enfático en resaltar que los señalamientos que diversos sectores han realizado en su contra son injustificados, debido a que según él, en su rol de alcalde, no gestiona los procesos contractuales de las Empresas Municipales.

Le puede interesar: Nuevas renuncias en Emcali tras escándalo de contratación

De igual manera, Ospina cuestionó la visita de la Procuraduría General de la Nación, la cual, según él, se realizó en el marco de un ‘matoneo’ en su contra.

“(…) Me llama mucho la atención que dicha visita -de la procuraduría- se adelante en el marco de un ‘matoneo’ que viene sufriendo el alcalde de Cali, producto de la situación que se presenta en Emcali, una situación, de la cual, el alcalde no forma parte, porque el alcalde no contrata ni gestiona los procesos contractuales de la empresa”, resaltó el mandatario de los caleños.

Lea demás: Gerente (e) de Emcali le solicitó la renuncia a directivos del polémico contrato

Entre tanto, a través de su cuenta de Twitter, el alcalde resaltó que quienes lo cuestionaban hacían parte de lo que denominó como “la clásica arrogancia derrotada”.

"Llegaron los camisas blancas a gritarme en el CAM. Por supuesto no estaba nadie del programa Todos y Todas a Estudiar, ni nadie de los comedores comunitarios, ni de los Parques para la Vida, ni ninguna organización popular. Estaba la clásica arrogancia derrotada!", trinó Ospina.