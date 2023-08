"Esto no es paz": Madre de policía asesinado en Cauca a Gustavo Petro

Este fin de semana se presentó un hecho que ha generado el repudio de todos los colombianos. El domingo, las disidencias de las Farc asesinaron a tres uniformados de la Policía mientras adelantaban operativos de control en el municipio de Morales, en el centro del departamento del Cauca.

Los hechos ocurrieron en la salida del casco urbano, en la vía que conduce al municipio de Suárez. El ataque se desarrolló en el día de mercado de la localidad, cuando hay una alta presencia de ciudadanos en el casco urbano de la población. Los uniformados fueron asesinados por las disidencias, quienes les robaron sus armas de dotación.

De acuerdo con el informe preliminar, los uniformados se movilizaban en patrullas motorizadas, cuando fueron emboscados y no les dieron tiempo para poder defenderse. Las víctimas fueron identificadas como Maicol León, Jorge Laureano Orozco y Eimy Marcelina Rodríguez. De igual manera otro uniformado resultó herido.

Este lunes, La FM de RCN Radio dialogó con la mamá de Maicol León Aja, uno de los policías asesinados. Inés Aja, mamá del subintendente nacido en Barranquilla, empezó lanzando duros cuestionamientos al Gobierno, diciendo que no la están apoyando con el sepelio de su hijo tal y como ella quiere.

"Son unos irresponsables porque ofrecen $200 millones para que den información de los que hicieron esto, pero no pagan $29 millones para el entierro en el lote que tengo donde quiero que sea sepultado mi hijo, y lo velen ahí mismo y no estar correteando el ataúd por una procesión en la calle. No acepto honores, memoria", señaló la mamá.

En ese sentido, reveló que su hijo fue trasladado a Cauca a pesar de que él ni ella querían: "Se fue trasladado sin él querer, no tuvieron en cuenta que yo tengo una enfermedad, que quería tener a mi único hijo para que cuidada de mí, no tengo palabras. Estoy muy dolida, no justifico que a mi hijo le nieguen las cosas que él merece", agregó Inés Aja.

Finalmente, envió un mensaje al Gobierno Petro en medio de la ola de violencia que se vive en el Cauca: "Aquí no hay paz mientras que dejen enraizar los flagelos de extorsión, narcotráfico y todas las corrupciones. No habrá paz porque no hay intención de parte y parte. No miran el pueblo, la necesidad, solamente la posición de ellos", concluyo.

Entrevista a la mamá del policía asesinado