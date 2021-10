Eutanasia de Víctor Escobar: Por segunda vez Imbanaco niega su pedido de morir dignamente

"El centro médico Imbanaco asegura que no se cumple con el agotamiento de intervenciones razonables (que haya validación de la condición clínica) del paciente. Tampoco se acreditaron las condiciones de una enfermedad terminal ni la existencia de una condición médica incompatible con la dignidad humana, capaz de producir intenso sufrimiento, a pesar de tener una enfermedad o lesión grave e incurable. Por lo tanto, las decisiones de los jueces no sustituyen la regulación integral que corresponde hacer a la legislatura bicameral de nuestro país", señalan apartes de los argumentos del Centro Médico Imbanaco.

Víctor Escobar anunció con su abogado, Luis Carlos Giraldo, que tomarán acciones judiciales y van a solicitar a la Superintendencia de Salud que inicie una investigación exhaustiva y que se revisen los parámetros de esta determinación, así mismo recurrirán al comité de ética médica.

"Las historias clínicas aportadas no se tuvieron en cuenta. La sentencia C/233 de 21 y la sentencia del Juzgado civil del circuito garantiza el procedimiento bajo paciente no terminal y anula la decisión de la Corte Constitucional al congreso no regular la eutanasia según Imbanaco", indicó Luis Carlos Giraldo.

Agregaron que mientras que el fallo en primera instancia esté en firme lucharán para que Víctor pueda acceder a una muerte digna.