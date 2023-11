Excabecilla de ‘Los Rastrojos’ entre víctimas de masacre en Trujillo, Valle del Cauca

En medio de las investigaciones para esclarecer el triple homicidio ocurrido en la vereda La Culebra, zona rural de Trujillo, al norte del Valle del Cauca, las autoridades identificaron a las víctimas fatales. Se trata de tres hombres, uno de oficio transportador, más dos que tenían alias y antecedentes.

"Nos encontramos con tres víctimas que obedecen a los nombres de: Jaime Orlando Pasto Pastusano transportador y dueño del vehículo y Carlos Humberto Serna Castañeda alias 'Gato Seco'; hay una tercer víctima que al parecer sería alias 'Patarrancia' presunto exintegrante de la banda criminal 'Los Rastrojos', que al parecer podía estar desarrollando actividades ilícitas en esa zona del Departamento", manifestó el Coronel Yovanny Cepeda, comandante encargado de la Policía Valle.

Según las autoridades, el triple homicidio sería un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales. Cabe recordar que el crimen se perpetró la mañana del 18 de noviembre y las víctimas tenían impactos de arma de fuego y fueron interceptadas mientras se movilizaban en una camioneta pick up blanca de estacas.

"Indicar que las personas fallecidas no habían denunciado amenazas en su contra, no eran firmantes de procesos de paz y no tenían ordenes de captura vigentes, dos de ellos con antecedentes por diferentes delitos", manifestó Camilo Murcia, Secretario de Seguridad del Valle del Cauca.

Tanto la Policía, como la Fiscalía realizaron los actos urgentes del triple homicidio y están recolectando toda la evidencia física y los elementos materiales de probatorios para avanzar en el proceso investigativo que conlleve al pronto esclarecimiento del crimen, por lo que la Gobernación del Valle del Cauca ha ofrecido una recompensa de $30 millones por información que facilite la captura de los responsables del triple homicidio.