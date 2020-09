Exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro tiene coronavirus

A través de sus redes sociales, la exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro confirmó tiene Covid-19 y se encuentra aislada en su vivienda.

“He arrojado resultado positivo para Covid-19, me encuentro aislada en casa con síntomas leves. No bajemos la guardia, aunque la cuarentena haya acabado el Covid continúa y la lucha sigue adelante: tapabocas, lavado de manos, distanciamiento, autocuidado”, manifestó la ex mandataria.

Le puede interesar: Mega rumba en Vía al Mar hacía Buenaventura causó seis horas de trancón

Dilian Francisca Toro es la coordinadora del Comité de Expertos en Salud (Copesa), conformado durante la pandemia del COVID-19 para analizar el comportamiento de la enfermedad y plantear estrategias para la emergencia sanitaria como el uso de la Ivermectina en el tratamiento de pacientes positivos del Covid-19.

Las autoridades de salud realizan un cerco epidemiológico en los contactos que tuvo la exmandataria para descartar posibles contagios.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán sigue internada en el Centro Médico Imbanaco de Cali luego de haber ingresado el pasado miércoles por problemas respiratorios y que una radiografía torácica no haya salido muy bien.

Se espera que la hospitalización dure aproximadamente 10 días, que son por los que a través del decreto 1432 del 2020 fue designada Sandra Romero, quien es jefe de la oficina privada del departamento, como Gobernadora encargada del Valle.

Durante la pandemia por COVID-19, en total tres funcionarios de la Gobernación del Valle han contraído el virus: el secretario de gestión del riesgo Jesús Antonio Copete, cuya esposa falleció a causa de la enfermedad.

Le puede interesar: Denuncian amenaza de muerte contra madre de joven masacrado en Llano Verde

Sandra Romero, jefe de la oficina privada de la gobernación y ahora mandataria encargada, tuvo el virus el pasado julio.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, el Valle del Cauca tiene 50.179 casos de COVID-19.