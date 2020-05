Falleció la niña de 5 años hija del hombre asesinado en Suárez, Cauca

La Defensoría del Pueblo confirmó la muerte de la niña de 5 años de edad, víctima de un atentado por parte de un grupo insurgente en Suárez, Cauca.

La menor se encontraba en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Valle del Lili. Sin embargo, se confirmó que hace pocos minutos falleció por un trauma craneoencefálico severo como consecuencia de un impacto de bala en su cabeza.

La niña es la tercera víctima fatal de un ataque perpetrado en contra de su familia, al parecer por grupos armados ilegales que tienen injerencia en el Cauca.

Los hechos se presentaron a la altura del corregimiento La Toma, del municipio de Suárez, la tarde del pasado sábado, cuando una familia conformada por cuatro personas se movilizaba en una motocicleta y fueron objetivo militar de hombres, hasta el momento desconocidos, que les dispararon en repetidas ocasiones.

En el hecho falleció el padre, un hombre de 35 años de edad, de profesión mecánico, y su hija de tan solo nueve meses.

La madre se lanzó de la motocicleta para esconderse en la zona rural, hecho que le salvó la vida.

“Hay un desconcierto que nos indigna. Esto no tiene presentación. La familia me dice que ellos no han recibido ninguna ayuda del gobierno para el sepelio, para todo, pero la necesitan”, aseguró una autoridad indígena del resguardo de Cerro Tijetas que por seguridad prefirió omitir su nombre.

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, había condenado estos asesinatos y pidió que cayera todo el peso de la ley en contra de los responsables y agregó que el Cauca no aguanta más violencia.

Actualmente, las autoridades en el Cauca han ofrecido una recompensa de hasta $10 millones por información de los responsables del crimen que ha conmocionado a la ciudadanía.