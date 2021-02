Familiares de exdiputados del Valle asesinados reclaman el pago de la indemnización

Los familiares de los diputados del Valle del Cauca que fueron secuestrados y posteriormente asesinados por la guerrilla de las Farc denunciaron que la Nación se ha negado a pagarles una indemnización de 23.000 millones de pesos.

Este pago es una reparación a los familiares que dependían económicamente de los diputados, además porque ninguna autoridad brindó la seguridad necesaria para evitar el secuestro ocurrido en el año 2002, conociendo también las amenazas que habían denunciado los asambleístas.

Le puede interesar: Valle del Cauca comenzará vacunación contra Covid-19 en marzo

“El Estado no los protegió y tampoco hizo un acuerdo humanitario para salvarles la vida, no los rescataron y la consecuencia fue la muerte. Tiene la obligación de reparar a las víctimas que tuvieron que estar en procesos y demandas, pero cuando se hace justicia, hay una apelación sobre la decisión del Consejo de Estado para no repararlas”, aseguró Sigifredo López, exdiputado y quien fue el único sobreviviente.