Familiares de joven pescador afirman que fue secuestrado, en Buenaventura

Los familiares de un joven de 22 años de edad, de oficio pescador, quien se encuentra desaparecido desde el pasado lunes en horas de la mañana, pidieron a las autoridades resultados en la búsqueda del muchacho.

Según Ana María Hurtado, hermana del joven, el pescador habría sido raptado por hombres fuertemente armados, cuando se disponía a pescar, como de costumbre, en el estero San Francisco, ubicado en el barrio que lleva el mismo nombre, perteneciente a la comuna número siete del Distrito de Buenaventura.

“Pido a las personas que se lo han llevado para que por favor dejen en libertad a mi hermano. Él no es de problemas, tampoco tenemos dineros, estamos preocupados por lo que le pueda pasar, al punto que mi mamá no come por la ausencia de Rubén”, señaló la hermana del pescador desaparecido y que es buscado por las autoridades.

Sobre este hecho, las autoridades no se han pronunciado al respecto; sin embargo, unidades de la Armada Nacional y Policía ya atendieron el caso, y se trasladaron al sitio donde ocurrieron los hechos para iniciar las respectivas investigaciones que permitan dar con su paradero.

El joven responde al nombre de Rubén Darío Hurtado, residente del sector donde se originó su desaparición.

Mientras las autoridades adelantan la búsqueda, los familiares del pescador esperan recibir alguna llamada o mensaje que les permita conocer el estado en el que se encuentra su familiar y conocer el motivo por el cual se lo llevaron.

Cabe indicar que los familiares no descartan que su secuestro se deba a un reclutamiento forzado teniendo en cuenta que el hombre portaba camiseta y gorra militares; prendas exclusivas de las autoridades.

Por: Eider Marinez