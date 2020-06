Familiares y amigos del patrullero Zuñiga respaldan su acción para evitar un desalojo

Ángel de Jesús Zúñiga Valencia, el patrullero de la Policía que se negó a realizar un procedimiento de desalojo en la ciudad de Cali, es oriundo del municipio de Totoró, en el oriente del departamento del Cauca.

Es hijo de una familia de campesinos que se sienten orgullosos del actuar del uniformado a quien aseguran le inculcaron que siempre debía ayudar a los más necesitados.

“Yo les he inculcado mucho la solidaridad. Él debía cumplir con su deber pero actuó con el corazón. La vida es larga y lo que uno siembra lo cosecha y él sembró, yo se que sembró mucho”, dice Doly Amanda Valencia madre del patrullero.

La noticia la sorprendió. Lo primero que pensó fue en las consecuencias que podría tener la valerosa actuación de su hijo.

“Yo no sabía qué hacer, pensaba cosas horribles y me angustie mucho. Llamé a mi esposo pero como estaba trabajando en una vía no tenía comunicación. Ya más tranquila, sé que Dios puso esto por algo y voy a respetar la decisión que tome la Policía y la que tome mi hijo”, puntualizó la orgullosa madre.