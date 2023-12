Feminicidio de Michel Dayana: alcalde de Cali se refirió al atroz crimen

Vecinos, conocidos y compañeros se reunieron en el sur de Cali para expresar su repudio ante la trágica muerte de Michel Dayana González, que fue cruelmente asesinada durante la noche de las Velitas en un taller.

"Es imperativo que se haga justicia. Es sumamente desesperante que aún no hayan atrapado al responsable de este acto. Cuando me enteré de que se había escapado... sinceramente, desde el principio estuve buscando con mi mamá y el padre de ella, pero no encontramos nada, y resultó que estaba cerca de casa, lo cual fue lo peor", expresó Wisin Mariángel Buitrado, la mejor amiga de la víctima.

Por otro lado, Genaro González, el padre de la joven fallecida, expresó su esperanza de que Harold Andrés Echeverry, el vigilante del taller señalado como el asesino de su hija, sea castigado con todo el peso de la ley.

"Hago un llamado a la Alcaldía de Cali, a la Gobernación, para que capturen rápidamente a esa bestia, porque es eso, una bestia, no merece ser considerado como una persona", afirmó el padre de Michel.