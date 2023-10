FF.MM. ingresarán gradualmente a El Plateado, Cauca, por presencia de disidencias

Las Fuerzas Militares confirmaron que se garantizará la seguridad a los habitantes del corregimiento El Plateado, Cauca, pese que la Fuerza Pública no ha podido ingresar debido a la presencia de las disidencias de las Farc, que están al mando de alias 'Iván Mordisco'.

El ingreso de los miembros de las Fuerzas Militares será de manera gradual y no habrá actividades operacionales, según lo confirmó el Ministerio de Defensa.

"En este momento, no ninguna acción hostil. Estamos haciendo un análisis sobre las amenazas que se puedan presentar, esas condiciones retardarán o no el ingreso. Insisto, de acuerdo al último reporte de las autoridades de las diferentes instituciones, no hay ninguna actividad hostil", dijo el general Helder Giraldo, comandante de las FF.MM.

El oficial agregó que "el ingreso se realizará de manera gradual, no solamente a este punto sino a otros puntos que están pendientes".

"Tenemos que hacerlo de manera gradual para salvar cualquier obstáculo que se pueda presentar, bien sea de campos minados u otros, los cuales pueden causar daño tanto a la Fuerza Pública como a la población civil", indicó.

Cabe resaltar que las autoridades tienen en su poder imágenes de la presencia de las disidencias de las Farc, dentro de este corregimiento, algunos uniformados y otros, vestidos con ropa de color negro y armados.

¿Qué dijo el MinDefensa?

El ministro Defensa, Iván Velásquez, desde Cartagena, aseguró que lo ocurrido en el corregimiento de El Plateado, en el Cauca, en donde no han podido llegar los kits electorales para la jornada de este domingo 29 de octubre, se debe a la presencia del Estado Mayor Central.

Asimismo, dijo que lo que ha dificultado el acceso al territorio es la necesidad de evitar una posible confrontación en donde esté de por medio la comunidad.

“La dificultad existe, el Ejército tiene la capacidad para ingresar a El Plateado, pero los integrantes del Estado Mayor Central están en medio de la población civil y lo que se ha evitado es una confrontación que ponga en riesgo a las comunidades”, dijo Velásquez.