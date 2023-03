Francia Márquez denuncia nuevo intento de atentado con explosivos en su contra

La vicepresidenta Francia Márquez denunció un nuevo posible intento de atentado en su contra, mientras se desplazaba hacia Cacarica, en Chocó.

Dio a conocer que la Policía le informó sobre artefactos que posiblemente estaban instalados en inmediaciones.

“Llegué al aeropuerto, se me arrimó un policía de los mandos de la región y me dijo: no está segura la región, al parecer hay información de explosivos que han colocado y ponemos en su consideración las posibilidades de ir o no ir al acto de reconocimiento y les dije: yo voy”, dio a conocer la vicepresidenta en medio del evento.

Durante el acto realizado este martes en la cuenca del río Cacarica, Chocó, la funcionaria pidió perdón a las víctimas de las operaciones militares y paramilitares Génesis y Cacarica, manifestando que, “honramos la memoria de las víctimas de tales operaciones que no debieron suceder nunca".

“Estamos aquí como Gobierno nacional para reconocer la responsabilidad del Estado colombiano en las violaciones a los derechos humanos cometidas contra las comunidades afrodescendientes de los territorios de la cuenca del Cacarica constatada por la sentencia de fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso de la Operación Génesis Vs. Colombia del 20 de noviembre del año 2013”, dijo la Vicepresidenta.

Por su parte, el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, hizo un llamado a los diferentes actores armados que aún hacen presencia en territorios, a que escuchen a sus comunidades quienes ya están cansadas de tanta violencia e invitó a que se unan a la construcción de la paz total.

"La mejor manera de honrar a los asesinados y desaparecidos, es que esas vidas cegadas nos permitan tomar la fuerza para romper el silencio y para ejercer en libertad el derecho a unos territorios para la paz y la reconciliación, territorios donde su generosidad les abre el corazón, pero donde se requieren que den pasos certeros para construir el bello territorio del Cacarica, de todo el bajo Atrato, que toda su gente se merece”, dijo.