Francia Márquez habla sobre tregua entre 'Shotas' y 'Espartanos', bandas criminales de Buenaventura

Durante su visita a Buenaventura, la vicepresidenta Francia Márquez ratificó el respaldo del Gobierno para iniciar las mesas de diálogo con 'Los Shotas' y 'Los Espartanos'.

“Es evidente el nivel de esperanza que se ha generado en el pueblo bonaverense que ha sido golpeado por años por la violencia, damos a conocer el total respaldo para lograr que la tranquilidad que hoy se siente perdure en el territorio”, dijo la Vicepresidente.

Por su parte, el obispo del distrito, Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, quien ha venido haciendo el papel de facilitador, mostró hoy más firme que nunca su confianza en este proceso que busca la 'paz total'.

“En Buenaventura hay víctimas del horror de la guerra, quienes han quedado año tras año soportando el dolor de la pérdida de sus seres queridos, seres que les fueron arrebatados en medio de la barbarie reclaman reparación y que hoy celebran que se haya iniciado el camino hacia la paz, pero aseguran que se debe tener el principio de no repetición”, afirmó Francia Márquez.

Hoy el laboratorio de paz que se inicia en el distrito de Buenaventura cuenta con el acompañamiento internacional del delegado de las Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, para generar las condiciones que permitan cesar la violencia.

De igual manera, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, dejó claro que este es un diálogo a través del cual se van a construir las condiciones donde el tema principal va ser siempre la transformación del territorio.

“Hasta el momento no tenemos una fecha para el inicio de los diálogos, hemos realizado unos acercamientos que no serán revelados por el momento, pero confiamos en la buena voluntad de estos grupos lo cual se ve en las cifras de reducción de homicidios, hace 80 días no se registran asesinatos producto del enfrentamiento de estas bandas”, dijo el Alto Comisionado para la Paz.

Desde la Administración distrital hubo una evidente muestra de alegría pues esta exploración ante los diálogos con las bandas delincuenciales 'Shottas' y 'Espartanos' representa una gran esperanza para la comunidad .

El alcalde (e) de Buenaventura, Mauricio Aguirre, le pidió al Gobierno que dentro de los diálogos se debe tener en cuenta el sometimiento de los grupos al margen de la ley y el acompañamiento con inversión para el desarrollo del territorio, enmarcada básicamente en el Plan Integral Especial para el Desarrollo de Buenaventura y las cooperaciones internacionales.

Durante la visita presidencial se anunció que el próximo año se estaría dando inicio a un proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado, además se continuarán avanzando todos los diálogos que correspondan en la búsqueda de la paz total para este territorio.