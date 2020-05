Fue un mal entendido: banco que se habría negado a atender a un médico en Cali

Tras conocerse la denuncia de un médico a quien no le permitieron ingresar a una sede del banco BBVA, ubicada en el sur de Cali y cuya situación quedó registrada en un video viralizado en redes sociales, la entidad financiera se pronunció a través de un comunicado.

El banco BBVA lamentó que en las oficinas le hayan pedido la identificación al galeno para conocer si estaba cumpliendo con la medida de 'pico y cédula', debido a que el sector de la salud no tiene restricciones en la movilidad.

No obstante, pero aclararon que esta persona sí ingresó al banco y realizó sus operaciones sin ningún inconveniente.

— #ClaraLuzGobernadora (@ClaraLuzRoldan) May 6, 2020

"El video que circula en redes sociales fue realizado cuando nuestro cliente salía de las oficinas; se trató de un mal entendido que surgió cuando el vigilante le solicitó su documento de identidad, pero finalmente él pudo hacer los trámites", señaló Mauricio Flórez Marín, director de comunicaciones de la entidad financiera.

Añadió que "en el banco BBVA no discriminamos a las personas del sector de salud que están arriesgando su vida en medio de esta crisis por el coronavirus".

El vocero del banco manifestó que han reforzado los protocolos de seguridad para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar y garantizar la mejor atención.

Entre tanto la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, rechazó este hecho a través de su cuenta de Twitter: "No podemos permitir discriminación al personal de salud. Ellos son héroes en esta historia, no villanos. Y necesitan también la empatía y solidaridad de todos, no el rechazo".