Fueron a votar y terminaron capturados en Cali

En medio de la jornada electoral, las autoridades capturaron a seis personas que tenían orden de captura vigente por distintos delitos en Cali, Valle del Cauca.

Según el coronel Wilson Parada, subcomandante de la Policía Metropolitana, las personas fueron detenidas cuando asistieron a los puestos de votación a ejercer el derecho al voto.

"Hemos realizado seis capturas por orden judicial por delitos que ha ordenado la Fiscalía General de la Nación con anterioridad de ciudadanos que llegan a ejercer el voto; las capturas se realizaron en las comunas 2, 6, 7, 8, 15 y 18", indicó el coronel.

De acuerdo con el subcomandante, las capturas se realizaron por delitos como concierto para delinquir, homicidio, hurto calificado y agravado, entre otros.

Monitoreo

Desde el Puesto de Mando Unificado, (PMU), las autoridades monitorean los 206 puestos de votación para garantizar la seguridad de los comicios.

"En este PMU estamos monitoreando el desenlace de lo que se lleva hasta el momento en la fiesta democrática en los 206 puntos de votación que se tienen hasta el momento con 1100 policías. Desde este PMU no se ha reportado ninguna afectación, tampoco se han materializado capturas por delitos electorales", indicó el subcomandante Wilson Parada.

Por otro lado, el comandante aseveró que se han recibido denuncias por puestos de información instalados de manera irregular cerca de los puntos de votación en diferentes comunas de Cali.

"Hasta el momento no hemos detectado situaciones irregulares, sí hemos tenido que hacer control a unos puntos de información no autorizados cercanos a puestos de votación, hemos retirado algunas vallas también que no están autorizadas, algunas pancartas y pasacalles que no están permitidos", concluyó el coronel.