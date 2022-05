General (r) señalado por 'Otoniel' de nexos con Clan del Golfo estaría asesorando a Alcaldía de Cali

Hay polémica en Cali luego de conocerse una denuncia hecha por el sargento (r) del Ejército Alexander Chala, en la que señaló que uno de los asesores de la Secretaría de Seguridad de Cali es el general en retiro Leonardo Barrero, con un salario de $11 millones 38.000.

Según el denunciante, el excomandante de las Fuerzas Militares ha salido a relucir en los últimos meses como uno de los supuestos exmilitares que habrían ayudado a consolidar la organización Clan del Golfo en Nariño y luego fue nombrado por alias ‘Otoniel’ ante la JEP, de ser aliado de las AUC.

"La presunción de inocencia se rompe con una sentencia de un juez; Cuando se dio el caso de alias 'el padrino', la fiscalía certificó que no encontró elementos para vincularlo al juicio. Frente a esto no hay sentencia judicial, no hay antecedentes y no hay investigación. A hoy el señor general no tiene antecedentes penales", indicó Carlos Soler, secretario de Seguridad de Cali.

El funcionario agregó que no puede ser que delincuentes digan cualquier cosa señalando a una persona y por eso se les quite el derecho a trabajar.

La concejal Ana Erazo, por el Polo Democrático, dejó constancia en el Concejo manifestando su preocupación preguntando "¿qué hace una persona de vínculos tan cuestionados en una secretaria de carácter civil?".

"Nosotros buscamos personas expertas que sepan de seguridad nacional. El criterio es que el general Barrero fue comandante de las Fuerzas Militares y que conoce los puntos de vista del narcotráfico, porque trabaja con agencias extranjeras a ese nivel como DEA, FBI, entre otras", puntualizó Soler.

Cabe mencionar que el general Barrero fue llamado a calificar servicio por el expresidente Juan Manuel Santos, luego de revelarse un audio en que decía que había que “formar una mafia” contra las investigaciones que se adelantaban por el tema de los 'falsos positivos'.