Gobernadora del Valle decreta toque de queda en todo el departamento

“Hoy se firma el decreto porque, primero, no hacemos nada sin consultarlo a los demás alcaldes, siempre se toman decisiones conjuntas, nosotros no quisiéramos hacer medidas de represión pero la gente no entiende la magnitud del problema y que los casos vienen en aumento”, indicó Roldán sobre esta medida que busca meter en cintura la pandemia en este departamento.

La mandataria hizo un llamado a los vallecaucanos, para tomar con seriedad la pandemia, puesto que la última semana se han tenido días con cifras entre los 400 y 500 contagiados.

“El aumento en las cifras de contagio hace que cada día se nos agoten más las Unidades de Cuidados Intensivos, gracias a Dios nos llegaron los 100 ventiladores que fueron entregados por el presidente Duque”, agregó.

La decisión se tomó en medio de un consejo extraordinairo de seguridad que se realizó en el municipio Tuluá.

Entre tanto, alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, señaló que evaluará si aplica el toque de queda, por 15 días, ya que, por ser Distrito Especial, toma sus propias decisiones.