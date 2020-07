Gobernadora del Valle del Cauca dio negativo en prueba de coronavirus

A través de su cuenta en Twitter, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, indicó que la prueba de PCR que se realizó, dio negativo para COVID-19.

“Gracias a Dios, por su protección. Tras el positivo de COVID-19 de la secretaria privada de la Gobernación del Valle, Sandra Romero, arrojó negativo mi prueba PCR. Pronta recuperación a mi compañera”, se lee en mensaje que escribió.

La mandataria, indicó que reiniciará sus actividades presenciales en el despacho, ya que se encontraba en aislamiento desde su residencia, donde adelanta sus funciones.

Cabe recordar que la Gobernadora, se había sometido al análisis, luego de que el fin de semana se conociera sobre el contagio de su secretaria privada, quien se encuentra en buen estado de salud y permanece en cuarentena en su vivienda.

Ante esta situación la Gobernación del Valle del Cauca, continúa con sus protocolos epidemiológicos en las instalaciones del Palacio de San Francisco, con el propósito de prevenir y controlar la propagación de la COVID -19 entre funcionarios y usuarios que circulan en la sede gubernamental.

María Cristina Lesmes secretaria de Salud del Valle, señaló que se está cumpliendo con todos los protocolos implementados por el Gobierno Nacional y se siguen realizando las medidas de bioseguridad estrictas con el 30% de los funcionarios que ingresan al edificio de la Gobernación.

“Hacemos revisión de círculos subsecuentes con el primer contacto, que es el que se comparte muy íntimamente; con el segundo círculo, con los que tenemos un contacto diario. A cada una de las personas que han sido nombradas por un caso positivo se le hace su respectivo estudio, y, así, sucesivamente", precisó Lesmes.

La funcionaria, agregó que, "ningún funcionario, sin importar su rango, que no tenga diligenciada la encuesta de salud laboral y que no esté afiliado al sistema de seguridad laboral no puede ingresar a la Gobernación”.

De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, 12.445 personas han resultado contagiadas en Valle del Cauca por coronavirus, mientras que han fallecido 471 personas. Cali es la ciudad del Valle con mayor número de contagios al tener 9.335 casos, seguida de Buenaventura con 1.573.

Entre los últimos casos se encuentran cuatro funcionarios de la Secretaría de Educación del municipio de Cali y también se conoció del contagio del médico William Romero, quien es el coordinador de Urgencias del hospital Universitario del Valle y se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica del sur de Cali, por complicaciones.