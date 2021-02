Gobernadora del Valle del Cauca superó el cáncer linfático

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, dio a conocer que en un cien por ciento fue superado el cáncer linfático que padecía desde el mes de septiembre del año pasado.

El anuncio lo realizó en su cuenta de Twitter luego de las valoraciones médicas que confirmaron la desaparición del cáncer.

¡Los milagros existen! Y yo soy un fiel testimonio de ello, de la misericordia de Dios, que llenó de ciencia y sabiduría al personal médico de @clinicaimbanaco. Unidos en fe y con el poder de las oraciones de millones de personas, les anuncio que le ganamos la batalla al cáncer. pic.twitter.com/Pzu2sHzmSv — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) February 15, 2021

“Los milagros existen y yo soy un fiel testimonio de ello, de la misericordia de Dios, que llenó de ciencia y sabiduría al personal médico de la clínica Imbanaco. Unidos en fe y con el poder de las oraciones de millones de personas, les anuncio que le ganamos la batalla al cáncer”, señaló la mandataria en su cuenta de Twitter.

Luego de presentar algunas complicaciones respiratorias, la Gobernadora fue hospitalizada. En un principio el personal médico descartó algún diagnóstico de la Covid-19 y luego le informaron que padecía un linfoma de Hodgkin, una especie de cáncer linfático.

Durante cinco meses asistió a sesiones de quimioterapia de manera ambulatoria y pudo seguir ejerciendo sus funciones del cargo, mientras estaba en el proceso fue designado como gobernador encargado Luis Alfonso Chávez, actual director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

En noviembre del 2020 dio a conocer que el cáncer linfático había desaparecido en un 98 por ciento.

“Siempre mantuve la esperanza de que Dios me iba a levantar una vez más en victoria, desde el pasado 14 de septiembre, cuando me diagnosticaron el cáncer de Linfoma de no Hodgkin, porque Él me ha mantenido tatuada en la palma de su mano. Ahora, a continuar trabajando con más entusiasmo por el bienestar de nuestra comunidad,”, agregó.