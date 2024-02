Gobernadora del Valle hace fuerte llamado a banda delincuencial 'La Inmaculada'

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que el actuar delictivo de la banda criminal 'La Inmaculada' se estaría desplazando a municipios aledaños a Tuluá.

El anuncio lo realizó al término de una reunión que sostuvo con el procurador delegado para los derechos humanos, Javier Sarmiento, quien arribó a Tuluá para analizar la situación de violencia que se ha presentado en los últimos días, así como el incremento de extorsiones.

La mandataria vallecaucana indicó que el anuncio de cese de acciones criminales de la banda 'La Inmaculada' de Tuluá es importante, sin embargo, hizo un llamado a sus integrantes a que no realicen extorsiones en municipios aledaños.

"Me parece importante que el comunicado de 'La Inmaculada' sea para decirle a la comunidad que siente los daños que ha venido generando y que no van a volver a extorsionar, pero necesitamos que esas extorsiones no las hagan en los municipios aledaños, necesitamos que la gente esté tranquila para poder generar más desarrollo económico, más empleo", dijo Toro.