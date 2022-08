Gremios del Cauca respaldan llamado del Gobierno a no invadir predios

El sector productivo y las comunidades indígenas del departamento del Cauca empezaron a pronunciarse, luego del plazo de 48 horas dado por el Gobierno nacional, para que quienes ocupan predios empiecen a desalojarlos.

Desde el Consejo Gremial y Empresarial del departamento se calificó como pertinentes los anuncios con los que esperan se restablezcan los derechos sobre la propiedad privada.

“Esta es una oportunidad para que esas comunidades que hoy están invadiendo predios, muestren gestos de buena voluntad y se retiren de forma voluntaria. Esperamos que avancen los diálogos para que se encuentren consensos que permitan construir región y devolver la estabilidad al departamento. Como sector productivo celebramos este anuncio porque permite devolver la confianza en el Gobierno nacional, que es el llamado a proteger la propiedad privada”, manifestó Gerardo Arroyo, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del departamento del Cauca.

Por su parte, las comunidades indígenas agrupadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), pidieron claridad para que no se generen tensiones.

Mauricio Capaz, consejero del CRIC, dijo que los anuncios del Gobierno han sido muy generales y que no quieren interpretarlos como un ultimátum.

“Hemos querido ser prudentes en no entenderlo como un ultimátum, aunque la mayoría nos dice que es así. Le hemos pedido al Gobierno precisión para que no se equivoque en sus anuncios que están siendo generales. De nuestra parte están los canales de comunicación que se han establecido con el gobierno nacional y por eso consideramos que no se van a presentar desalojos”, puntualizó Capaz.

En el norte del Cauca, donde se han registrado enfrentamientos entre comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, se tendrá un nuevo encuentro este jueves, entre las partes y el Gobierno nacional.