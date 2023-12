Guardia indígena rescató al hermano de la senadora Aida Quilcué, secuestrado en Cauca

La senadora caucana, Aida Quilcué, denunció que hombres armados secuestraron a su hermano, Leider Quilcué, cuando, junto con otra persona, se movilizaba en el oriente del departamento del Cauca.

Los hechos ocurrieron en la vía que del municipio de Totoró conduce a Inzá, y según la líder indígena, fueron hombres armados con fusiles, los que interceptaron el automotor en el que se movilizaba su hermano, y los obligaron, junto con su acompañante, a bajarse del vehículo.

“Él me cuenta que, fueron hombres armados de fusil los que les salieron a la carretera y los bajaron del carro. De ahí, los llevaron como 500 metros hacia abajo y los tuvieron amarrados toda la tarde, hasta casi las siete de la noche que los rescatamos. También me contó que los tuvieron colgados y que gracias a Dios no los mataron”, expresó la senadora en diálogo con RCN Radio.