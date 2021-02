Decenas de habitantes en Buenaventura (Valle del Cauca) salieron a marchar a las calles del puerto, para rechazar los recientes actos violentos que se han venido registrando en varias comunas.

Con pancartas, banderas, globos blancos y bailes, la comunidad expresó su rechazo a los asesinatos y balaceras que han ocurrido en esa zona del Pacífico colombiano. Le exigieron al Estado que se garantice la seguridad de los habitantes y a los grupos armados ilegales, que cesen sus acciones.

Durante varias horas, jóvenes, adultos y líderes sociales gritaron “el pueblo no se rinde, carajo”, tras señalar que no quieren seguir viviendo con temor, tristeza y desesperanza.

“Con esta marcha pretendemos que al menos el Gobierno Nacional escuche las problemáticas de seguridad y sociales, que nos presten atención, que volteen a mirar hacia el puerto. Esta situación es muy difícil, no tenemos atención del Estado, es una zozobra diaria con las muertes que se registran en cualquier lado y as personas no pueden dormir tranquilas", señaló uno de los líderes de la manifestación.

Por su parte, el alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, ha recorrido las calles del barrio Juan 23 en donde se han presentado enfrentamientos en las últimas noches en varias comunas.

“Reiterarle a la comunidad que estamos viviendo una crisis pero la administración distrital está dando la cara, enfrentando la situación y haciendo presencia en la comunidad, diciendo que Buenaventura debe ser controlada por lo legal, sus líderes y la autoridad competente”, indicó.

"Vamos a continuar apretando el cerco a estas estructuras criminales. El mensaje en Buenaventura es que los vamos a seguir capturando y que los tenemos identificados, que la consecuencia de ese esfuerzo de la fuerza pública es la reacción de los criminales pero que ahí junto con la comunidad y junto con la Alcaldía vamos a seguir dando los resultados que nos exige el presidente y que se ven materializados en las capturas", dijo el ministro Palacios quien visita la zona. para analizar la situación de seguridad.