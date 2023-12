Habitantes en Cali realizaron 'velatón' para pedir justicia por el asesinato de Michel Dahianna

Vecinos, familiares y amigos realizaron una velatón en el sur de Cali, para condenar el homicidio de Dahiana Michel González, la joven de 15 años de edad que fue descuartizada la noche de las Velitas, en un taller ubicado en el sur de la ciudad.

Le puede interesar: "La morboseaba todos los días": padre de adolescente asesinada en Cali

"Que se haga justicia. La verdad me desespera mucho el hecho de que todavía no hayan cogido al que le hizo eso, la verdad cuando me dijeron que se había volado... la verdad yo desde el principio estuve buscando con mi mamá, con el papá de ella, no encontramos nada y resultó que era acá cerca de la casa, lo peor", manifestó Wisin Mariángel Buitrado, la mejor amiga de la víctima y quien pasaba la mayoría del tiempo en el barrio y en el colegio.



Por su parte, Genaro González, papá de la víctima dijo que espera que le caiga todo el peso de la ley a Harold Andrés Echeverry, el vigilante del taller, señalado asesino de su hija.

"Le hago el llamado a la Alcaldía de Cali, a la Gobernación para que le den pronta captura a ese animal, porque es un animal, no una persona", dijo el padre de Dahiana Michel.

Las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta $100 millones por información que ayude a la captura del agresor, quien ya registraba antecedentes penales por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años de edad.

Las voces de rechazo por el crimen no se han hecho esperar. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, manifestó a través de sus redes sociales que "toda Cali esta movilizada para ubicar a este presunto homicida . No debe pasar de hoy su captura".