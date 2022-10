Habla policía que salvó a presunto ladrón de ser linchado en Cali: "Me sentí golpeado"

Después de que se conociera un video en el que se observa cómo una multitud enfurecida intentaba linchar a un menor de edad que, al parecer, había hurtado un arma traumática, avaluada en más de 500.000 pesos, el policía que le salvó la vida contó lo sucedido.

Los hechos quedaron registrados en un video, en el que se ve cómo cientos de personas golpeaban al joven mientras era trasladado por las autoridades hasta la patrulla de policía, además, en el clip se evidencia cómo el uniformado protegió al joven para evitar que las personas lo agredieran.

Se trata del Intendente José Holmes Cardona, quien lleva más de 16 años en la Policía Nacional, y aseguró que por proteger la vida y la integridad del menor también sufrió varias lesiones.

“Cuando me encontraba realizando labores de rutina, observo una turba de personas que persiguen a un joven que al parecer había robado. Ante esta situación me acerco y al ver el joven indefenso tomé la decisión humanamente posible para salvaguardar su integridad”, aseguró el intendente.

De igual manera, el policía precisó que mientras intentaba llevar al joven aprehendido a la patrulla, sufrió golpes, insultos, incluso resaltó que al intentar quitarle un cuchillo a un ciudadano sufrió una cortadura, y precisó que su chaleco antibalas tenía varias cortadas

“Como me abalancé encima del joven, la comunidad me agredió, me golpeó, en un momento observé que un ciudadano tenía un arma corto punzante, se la intenté quitar y me lesioné un dedo. Me sentía agotado, cansado y golpeado, pero me sentía bien porque sabía que esa persona podía conservar su vida; cuando me quité el chaleco, vi que tenía cortadas en la parte de atrás y ahí fue donde me enteré de la cortada que tenía en mi mano”, añadió el uniformado.

Por su parte, el intendente le hizo un llamado a la ciudadanía a evitar tomar justicia por mano propia. “El llamado a la comunidad es que por favor no tome la justicia por sus propias manos, somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. Esa persona, independientemente de lo que haya hecho también es un ser humano y tiene derecho de conservar su vida”, precisó.

Cabe recordar que lo que más llamó la atención fue observar cómo en medio de la multitud, algunas personas llevaban un ataúd, donde, al parecer, iban a meter al menor, una vez fuera linchado.