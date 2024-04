¿Habrá racionamiento de agua potable en Cali?

Las Empresas Municipales de Cali desmienten racionamiento de agua en la ciudad. Expertos aseguran que condiciones hídricas son diferentes a las de Bogotá.

"El mensaje es muy claro, hoy en Cali no, no tenemos riesgo de racionamiento y es importante darle esta tranquilidad a la ciudadanía y que cuando tenemos los cierres normales de operación por reparación de redes o problemas operativos como el que tuvimos el jueves de la semana pasada, no entrar en pánico porque en Cali no hay riesgo hoy de racionamiento", manifestó Mauricio Jiménez García, gerente de Acueducto y Alcantarillado de Emcali.

De acuerdo con el funcionario, aunque en la ciudad hay temor por lo que está sucediendo en Bogotá, las condiciones de ambas ciudades son distintas.

Afirmó que Cali, a diferencia de la capital colombiana, está atravesada por el río Cauca, el segundo río más importante del país y se le suman seis afluentes más que hacen que no haya amenaza de desabastecimiento.

"En Cali tenemos una gran diferencia que es que tenemos el segundo afluente más importante de Colombia que es el río Cauca y adicionalmente tenemos la represa de Salvajina, la cual además de protegernos contra inundaciones, generar energía para el país, pues nos provee y nos garantiza contar con reservas de agua todo el tiempo. Entonces, sí estamos en unas condiciones de abastecimiento bastante diferentes de Bogotá, porque además del río Cauca tenemos seis ríos más, el Pance, Lili, Meléndez, Cañaveralejo y obviamente el río Cali", dijo Jiménez.

A ahorrar agua

A pesar de las condiciones favorables que tiene la capital vallecaucana, las autoridades han sido enfáticas en que se debe economizar agua, porque el recurso, por distintas condiciones, no es ilimitado.

De acuerdo con el funcionario de Emcali, hay desperdicio de agua en la ciudad, con algunas familias consumiendo más de lo necesario y con pérdidas comerciales, agregando los fraudes a los medidores de consumo y las conexiones ilegales a las redes de acueducto.

"Si tú estás consumiendo en una familia de cuatro más de 18 o 20 metros cúbicos por mes, pregúntate qué estás haciendo, porque las cifras normales de uso de agua de una familia de cuatro es entre 18 máximo 20 metros cúbicos. Si tú estás por encima de esto, revisa cómo puedes mejorar y cómo puedes disminuirlo. Te doy cifras en Ciudad de México que tienen también un problema bien complejo de agua. El promedio está entre 12 y 10 metros cúbicos por agua al mes. "Aquí, en Cali casi lo estamos doblando, entonces es empezar a usarlo racionalmente agua", puntualizó el funcionario, puntualizó el funcionario.