Hallan otro cuerpo en finca donde sujetos trataron de enterrar a un hombre, en el Valle

Autoridades hallaron otro cuerpo en la finca La María, corregimiento de Santa Elena, en el municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, donde en días pasados fueron capturados siete hombres, cuando intentaban sepultar un cuerpo el cual fue identificado como Ederley Arenas Fernández, quien era residente en el corregimiento El Nogal, del municipio de Pradera.

Entre los capturados está Silvio Santiago Montaño Roa, de 32 años de edad, el hijo de Luz Dary Roa, la alcaldesa de dicha localidad.

De acuerdo a las investigaciones, la segunda persona fallecida que encontraron en la finca, sería alias 'La Muerte', quien haría parte del grupo de delincuentes y fue dado de baja en los enfrentamientos con la policía.

“Fue abatido una persona conocida como alias 'La Muerte', quien hacía parte del grupo de personas que fueron capturadas en flagrancia. Cabe resaltar que el día de los hechos, esta persona quien resultó lesionada había logrado huir, cayendo en una zona boscosa aledaña a la finca y por la herida que presentaba murió y fue solo hasta dos días después que su cuerpo fue encontrado en medio de una inspección que se realizaba en la finca”, señaló el comandante de la Policía Valle, coronel Ever Yovanni Gómez.

Es de anotar que en este procedimiento policial se logró la incautación de nueve armas de fuego, cinco celulares y una motocicleta.

Otro de los capturados sería Juan Pablo Montaño Sánchez, de 36 años de edad, quien sería primo del hijo de la alcaldesa de El Cerrito.

Estas personas que fueron enviadas a la cárcel, por parte de un juez, tendrán que responder por los delitos de homicidio agravado, homicidio tentado en cuatro casos, porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y porte ilegal de armas de fuego de uso personal.

Entre tanto, a través de un comunicado, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) aclaró que el predio donde se presentaron los hechos, no se encuentra registrado en su inventario y, por lo tanto, no está siendo administrado por la entidad, además se pudo cotejar que de acuerdo al certificado de tradición de la finca, no cuenta con una medida cautelar de extinción de dominio.