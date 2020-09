¡Héroe! un niño le salvó la vida a su abuela al llamar a los bomberos de Cali

En la ciudad de Cali, un niño de 11 años le salvó la vida a su abuela, al llamar oportunamente a los bomberos para pedir auxilio.

El menor de edad observó que su abuela tenía dificultades para respirar y recordó que su mamá le había dicho que cuando se presentará una emergencia siempre debía llamar a los números 123 o al 119.

Le puede interesar: Los quirófanos de Cali funcionan con estrictos protocolos de bioseguridad

Los bomberos recibieron la llamada del niño y le dieron instrucciones claves para estabilizarla mientras llegaban al lugar.

“No recordaba la dirección de la casa pero con las ubicaciones de lugares conocidos como unos dinosaurios que están ubicados al frente de nuestra vivienda y una ruta del MIO, los organismos de socorro pudieron llegar y trasladar a mi mamá a una clínica”, aseguró Jessica Álvarez, madre del menor de edad.

El cabo Marco Antonio Gómez, coordinador del Centro de Operaciones y Telemática del Cuerpo de Bomberos, manifestó que el niño estuvo atento a las recomendaciones que le daban en medio de la llamada telefónica y resaltó su comportamiento.

“Colocó a su abuela en una posición semi acostada, le puso una cobija detrás de la cabeza para mejorar la respiración, luego tomó el pulso y signos vitales. Nos informó sobre los problemas para respirar de la abuela y por esta razón la llamada tuvo un seguimiento mientras llegaban las unidades”, agregó el uniformado.

Lea también: Organizaciones médicas exigen pago de salarios atrasados en el Valle

Se conoce que el niño, junto a su hermana, estaban bajo el cuidado de su abuela porque su mamá trabaja en el municipio de Yumbo.

“El me llamó pero me encontraba lejos de la casa y lo tranquilicé para que no fuera entrar en pánico. Mi mamá está estable y esperemos que tenga un tratamiento para mejorar su estado de salud”, agregó Álvarez.