Hombre disparó porque le inmovilizaron su moto en el día sin carro: "quería descargar mi rabia"

En medio de la jornada del primer día sin carro y sin moto en Cali, un joven que se movilizaba por la Calle quinta, en el sur de la ciudad, fue requerido por las autoridades por incumplir con la medida.

De acuerdo versiones preliminares, el joven, en medio de su enojo, sacó un arma traumática y disparó al aire y contra un vehículo de la secretaría de Movilidad.

Sin embargo, lo que más asombró a las autoridades fue ver cómo el sujeto, a quien le inmovilizaron el vehículo, argumentó que su actuar se debió a que estaba “ofuscado”, aunque luego aseguró no tener justificación alguna.

“Estoy ofuscado, disparé al aire, disparé al piso, ¿qué tiene de malo? No estoy atentando contra la vida de otra persona, como otras personas lo han hecho hoy en día. No me justifico, pero lo hice para descargar mi rabia”, indicó el infractor.

Entre tanto, el motociclista resaltó que había comprado su vehículo hace pocos días y, que además de incumplir la norma del día sin Carro, no sabía que su vehículo no portaba documentos.

“No atentaba contra ninguno de ellos, sino, porque me acabaron de quitar la moto, la compré hace dos semanas y resulta que no tiene papeles. Sé que tienen toda la razón, sabía que no podía moverme hoy en moto”, agregó.

Por su parte, el hombre, en su afán de justificar sus actos comenzó a indicar cosas fuera de contexto, incluso, aseguró que se movilizaba en su moto porque salía a la una de la mañana de trabajar, -horario por fuera de la medida del Día sin Carro y sin Moto.

Finalmente, en medio de una entrevista manifestó que, “tengo permiso para portar armas, tengo el permiso de la Aduana”.