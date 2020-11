Hombre murió en el parque de diversiones River View Park en Cali

Una persona murió en el parque de diversiones River View Park, ubicado en el sur de Cali, según información de las autoridades la víctima era un trabajador del lugar.

El trágico accidente se presentó en una de las atracciones mecánicas, al parecer cuando el hombre de aproximadamente 35 años de edad, se encontraba dentro de la llamada montaña rusa, y habría sido golpeado por uno de los vagones o carros.

Le puede interesar: Sismo de magnitud 4.0 sacudió el occidente del país este lunes festivo

“Nuestros funcionarios al ser notificados del hecho llegaron hasta el sitio y pudieron confirmar el fallecimiento de este hombre quien era operario de la máquina, al parecer, se trató de un accidente laboral y nuestro equipo de trabajo adelantan una inspección para verificar que no se haya tratado por una falla mecánica para efectos de garantizar la seguridad y bioseguridad de los visitantes”, indicó Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la ciudad.

De acuerdo al funcionario se iniciará una investigación y de acuerdo a como avancen las averiguaciones se tomarán decisiones frente a este parque de atracciones.

Por su parte el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas, señaló que la víctima fatal fue identificada como Rubén Darío Villegas.

Ante este hecho el parque de diversiones lamentó lo ocurrido y agregó que pese a la lamentable situación, no resultó lesionado ninguno de los visitantes.

“El accidente que se presentó fue de tipo laboral en medio de una maniobra de operación, la atracción no presentó ningún tipo de fallas ni mecánicas, lo que ocurrió fue que a uno de los visitantes que estaba en la máquina se le caen unas gafas y nuestro operario con su sentido de servicio decide de una manera que no está en el protocolo, descender a la atracción recoger las gafas y lamentablemente no calcula el tiempo y es embestido por uno de los vagones”, explicó David Gómez, gerente General del River View Park.

El hombre falleció en el lugar de los hechos, ante las lesiones que presentó en su cuerpo.

Lea también: Vacuna contra el Covid-19 de Moderna tiene una eficacia superior al 94%

El parque continuará operando con normalidad.

Cabe recordar que el River View Park, es el primer parque de atracciones de Colombia, que ha sido autorizado para funcionar durante la pandemia por la covid-19.