Hospital de Quibdó: Van tres días de anormalidad laboral por atraso en pagos

Por el atraso en el pago de los salarios de octubre, noviembre, diciembre y enero, además de la prima de fin de año y las vacaciones, la mayoría de los 270 trabajadores de planta del hospital San Francisco de Asís de Quibdó (Chocó) completaron tres días en anormalidad laboral.

Atienden urgencias vitales y a los pacientes hospitalizados, pero suspendieron la consulta externa en el único centro médico de segundo nivel de Chocó.

Más información: Trabajadores del hospital de Quibdó, solo atenderán urgencias por atraso en pagos

Uno de los empleados e integrante del sindicato, René Valoyes Pérez, advirtió que la situación se agudiza por la falta de guantes e insumos para los procedimientos. Otra de las preocupaciones es que hay funcionarios que están trabajando sin contrato laboral.

"Hay más de 160 personas que a la fecha no se han sumado a la anormalidad, porque no les han dado contrato laboral por escrito y están trabajando con un contrato verbal. Esto lo vemos muy riesgoso, porque en la eventualidad de pasarle un problema a un trabajador o una mala práctica en los procedimientos, el hospital tendría que responder con sus propios recursos", señaló.

Lea además: Emergencia sanitaria por cerca de mil migrantes varados en Necoclí, Antioquia

El funcionario agregó que "la situación es precaria porque no solo tenemos dificultades por el no pago de salarios, sino que no hay insumos ni medicamentos para hacer los procedimientos y atender a la población".

El interventor del hospital, Camilo Ramírez Mejía, explicó que los recursos ya fueron girados por el Gobierno a la Fiducia.

Destacó que avanza en la entrega y la verificación de la documentación para ponerse al día con la nómina de los 430 empleados antes del 30 de enero de 2021 y concluyó que la anormalidad laboral en estos momentos de pandemia, afecta “la salud y seguridad social de la población chocoana”.