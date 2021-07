Hospital Tomás Uribe de Tuluá cerró sus puertas al público

Desde este jueves se cerraron al público las puertas de consulta externa del Hospital Tomás Uribe Uribe del municipio de Tuluá, en el centro del Valle del Cauca, ya que no cuentan con los insumos suficientes para atender la alta demanda.

El anuncio lo hizo Rodolfo Borja, presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Departamental Tomás, en medio de lo que fue la presentación de la problemática de la institución ante el Concejo Municipal.

Le puede interesar: Cali tendrá ley seca el próximo 20 de julio

Según el sindicalista, tras esperar por varios días en la asamblea permanente la visita de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldan y la secretaria departamental de Salud, María Cristina Lesmes y ante la negativa de las EPS de pagar la millonaria deuda que tienen con el centro médico, el sindicato de trabajadores del hospital departamental tomó la determinación de suspender el servicio, hasta tanto no se tenga solución y sean escuchados por el Gobierno Nacional y departamental.

“Es lamentable que la salud no sea prioridad para el Gobierno departamental y se prioricen otros temas de región y no la difícil situación financiera que atraviesan los hospitales del valle, estuvimos en el Concejo Municipal y fuimos escuchados por los ediles, pero nuestra petición no es escuchada por la gobernadora, la situación es caótica en el hospital y no hay respeto por la salud de los vallecaucanos, vamos a cerrar consulta externa y pedimos perdón a los usuarios pero es la única opción que nos queda”, señaló Rodolfo Borja presidente a RCN Radio.

Cabe recordar que este miércoles se tenía previsto que la mandataria llegará al municipio para reunirse con los trabajadores del hospital, pero ante la visita a Cali del ministro de Defensa, Diego Molano, el encuentro fue aplazado para el próximo 24 de julio.

“Queremos decirle a la doctora Clara Luz desde aquí de Tuluá que no vamos a ir, el problema está acá y es más importante eso. Hay problemas graves en el departamento del Valle pero ella vino el sábado a Tuluá y atendió al presidente, vino el ministro de Defensa y lo atendió en Cali, yo pienso que ella debe de venir al Hospital Departamental para que nos sentemos a buscar una solución”, agregó.

En la entidad de salud solo se prestarán servicios de urgencias vitales. Lo que corresponde a la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra la covid-19, funcionará normalmente, mientras que no habrá aplicación para primeras dosis debido al desabastecimiento de las vacunas en el municipio.

Lea también: Con plan especial buscan golpear el narcotráfico en el norte del Valle

Cabe recordar que a este hospital hoy las EPS le están adeudando más de $90.000 millones de atención y procedimientos a pacientes y más de $12 millones de pacientes covid, deuda que tiene en cuidados intensivos este centro médico.

A esto se le suma que la entidad hospitalaria no cuenta con los insumos suficientes para atender la alta demanda, especialmente de pacientes con el virus, les deben a los proveedores y a los trabajadores les adeudan cerca de dos meses de salario y la prima de mitad de año.