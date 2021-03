Iglesia pide a hincha implicado en muerte de bebé que se entregue a las autoridades

La Iglesia Católica en Cali le ha solicitado al hincha del fútbol responsable de la muerte de Celeste, la bebe de un año de edad, que se entregue a las autoridades para que responda por este delito.

En un comunicado, la Arquidiócesis rechazó el caso y las acciones violentas contra la dignidad humana e hizo un llamado a los seguidores de equipos para que no permitan que pocas personas que no pertenecen a ningún colectivo de las barras y utilizan estos nombres para cometer delitos que atentan contra la vida y la reputación de los líderes que sí trabaja por el bien y la convivencia.

"No podemos seguir enlutando el deporte y muchos menos que personas inocentes fallezcan por estas causas. La pelota no se mancha y no podemos seguir ensangrentando la camiseta, a causa de los asesinos que se disfrazan de hinchas", dijo Mario Andrés Lozada, delegado barrismo social de la Arquidiócesis de Cali.

La menor de un año fue alcanzada por una bala perdida cuando se encontraba en un parque del barrio Doce de Octubre, al oriente de Cali. Fue trasladada hasta la clínica Imbanaco, en donde permaneció en estado crítico y falleció en la madrugada del 2 de marzo.

Las autoridades en Cali van a priorizar la captura del responsable y ofrecen $10 millones de recompensa por información.

"Capturar al criminal falsamente vestido de hincha que asesinó a la niña Celeste, debe ser prioridad de la autoridad policial y de justicia. Nuestro gobierno ha ofrecido $10 millones para todo aquel que nos brinde información para su captura", dijo el alcalde Jorge Iván Ospina.

Se conoció que el choque entre hinchas del América y Deportivo Cali se originó por la disputa de un sardinel, porque se encontraban pintando un muro de un parque al momento registrarse una discusión.