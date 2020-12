Incumpliendo medidas de bioseguridad, hinchas del América se reúnen para alentar al equipo

Alrededor de 500 hinchas del América, llegaron hasta un hotel ubicado en el sur de Cali, donde se concentra el equipo que este domingo juega en el estadio Pascual Guerrero, frente al Junior, durante la etapa semifinal de la liga de fútbol colombiano.

En el lugar, con orquesta, pólvora y cantos durante casi una hora, los seguidores alentaron al equipo, en un hecho que ha causado críticas y rechazo por habitantes de la comunidad caleña. Durante el tiempo que estuvieron los seguidores americanos no hubo distanciamiento social y la gran mayoría no portaba el tapabocas, incumpliendo así todos los protocolos de bioseguridad.

Minutos después, un grupo de la policía que acompañó la celebración, se dispuso a retirar del lugar a los hinchas.

“De verdad que uno se pregunta hasta donde el amor por un equipo y la pasión que se tiene por el fútbol, los llevan a pisar esos límites que no garantizan la protección de la vida de sus familias, sus entornos, ni de sus propios compañeros hinchas”, señaló Carlos Rojas, secretario de Seguridad de Cali,

Teniendo en cuenta la importancia del partido, las autoridades indicaron que reforzaran en diferentes puntos de la ciudad´, los operativos de control para evitar no solo aglomeraciones, sino alteraciones de orden público.

“Hemos hablado con la Policía y vamos aumentar no solo los controles sino los perímetros de seguridad alrededor del estadio Pascual Guerrero, aunque aún no hay ingreso de los hinchas, esperamos que no haya aglomeraciones a su alrededor y vamos a tener esos controles en licoreras, puntos de encuentro, entre otros sitios”, agregó Rojas.

A las 8 de la noche, América de Cali inicia su camino hacia el campeonato de la Liga del fútbol profesional colombiano, con este partido de ida por las semifinales.

Cabe recordar que en el mes de noviembre, la ciudad vivió una situación similar con hinchas del Deportivo Cali, que se reunieron de manera masiva afuera de la sede Administrativa, para celebrar los 108 años del equipo verdiblanco.