Informe de la ONU está lleno de imprecisiones: Minininterior

La ministra del Interior, Alicia Arango es otra de las funcionarias del gobierno nacional que se une a la voz de rechazo al informe sobre derechos humanos que emitió la ONU.

Le puede interesar: Suben a $100 millones la recompensa por crimen del escolta de Leyner Palacios

La alta funcionaria aseguró que el reporte está lleno de imprecisiones y que Colombia no puede aceptar un documento que no es fiel a la realidad.

“El informe de la ONU está lleno de imprecisiones y les voy a decir unas cuantas: todos los muertos tienen que tener nombre y apellido, uno no tiene muertos diciendo que me avisaron en la oficina. Eso no es justo con este país que está haciendo un esfuerzo inmenso por evitar las muertes de líderes sociales y de los colombianos”, manifestó Arango.

El informe de las Naciones Unidas denuncia que la situación en Colombia en materia de Derechos Humanos es la peor desde 2014 y que el Estado no estaría cumpliendo su labor de defensa a los líderes sociales.

“Ellos están priorizados, tienen el 70% de la UNP y está perfecto, pero eso no significa que Colombia se pueda dar el lujo de no mirar al otro lado las 12500 víctimas que tenemos, siete mil por sicariato, 800 por robo y 107 de los defensores de derechos Humanos”, aseguró la ministra del interior.

La alta funcionaria aseguró que en el documento de la ONU las cifras no coinciden porque no fueron consultadas con fuentes oficiales como la Policía y la Fiscalía.

Le puede interesar: Colombia rompió cifra récord de cultivos y producción de coca en 2019, según EE.UU.

“El porcentaje de esclarecimiento que dice la ONU en ese documento es del 11% y sabes cuánto es, casi el 54% no se puede ser injusto con el país, están los números con las personas y las cédulas y la ONU, con todo el respeto que se merece, fui embajadora allá, pero bastante me tocó luchar por la verdad”, puntualizó Arango.