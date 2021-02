Inició proceso de vacunación contra la covid-19 en Chocó

A las 7:00 a.m. de este lunes el auxiliar de enfermería Javier Álvarez Villa, recibió la primera dosis de la vacuna contra el Coronavirus que fue aplicada en Chocó.

Álvarez Villa, de 42 años trabaja, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Francisco de Asís, donde le fue suministrada la vacuna.

Al departamento llegaron en la noche de este domingo 144 raciones del fármaco producido por Pfizer y que sólo podrá ser distribuido en Quibdó por las condiciones de almacenamiento. Se espera que en los próximos días lleguen dosis de otras farmacéuticas para comenzar con la inmunización al personal de la salud de regiones apartadas del departamento.

Según los datos del Ministerio de Salud, de los 199 fallecimientos que se han reportado en el Chocó, por cuenta del Coronavirus, 12 corresponden a empleados del sector de la salud.

Por ahora se han establecido cuatro puntos de vacunación fijos y uno móvil en Quibdó, donde se concentra el 60% de los casos positivos del virus.

Javier Álvarez aseguró que “diariamente nos levantamos a trabajar por la vida, a ponerle el pecho a esta pandemia. No me da miedo enfrentarme a la enfermedad y no me va a dar miedo a enfrentarme a parte de la cura. No soy el mensaje, soy el mensajero de la esperanza”.

Al inicio del proceso de inmunización en Chocó, asistió Mábel Torres, ministra de Ciencia y Tecnología, quien aseguró que si bien esta no es la solución completa a la pandemia, representa uno de los pasos más importantes para erradicarla.

De los 6232 casos de Coronavirus confirmados en Chocó, 47 permanecen activos y de ellos 34 están hospitalizados.