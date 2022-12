Investigan a docente de Univalle tras denuncia de abuso sexual de investigadora de la U. Nacional

El rector de la Universidad del Valle, Édgar Varela, anunció que solicitó que la Oficina de Control Disciplinario Único de la institución formalice una investigación disciplinaria contra el profesor de la facultad de Administración Luis Alberto Pérez Bonfante, luego de conocerse denuncias de abuso sexual en su contra.

La denuncia fue hecha por Salomé Burbano, una investigadora de la Universidad Nacional, quien aseguró que el docente la violó, luego de que ella perdiera el conocimiento, tras haber ingerido alcohol. En hechos ocurridos el pasado 14 de octubre.

Le puede interesar: Inician mesas de diálogo entre bandas criminales y Gobierno Nacional, en Buenaventura

"Al día siguiente amanecí en un cuarto totalmente desconocido para mí, estaba sin mi ropa, únicamente con mis pantys. Me sentía mal, desconcertada, tenía miedo. Intenté buscar mi celular por todos lados, pero no lo tenía conmigo. Luego entró mi asesor y ahí tuve más miedo. Estaba en la casa de un tipo que hasta el día anterior no conocía personalmente", manifestó Salomé, a través de un video público en redes sociales.

Según la denunciante, el docente universitario le confirmó que le quitó la ropa que, porque había estado vomitando, sin embargo, Salomé relató que no vio manchas de vómito en su vestido.

Acto seguido, el docente le habría pasado una camiseta y la habría manoseado. Ella, posteriormente, entró al baño y notó cambios en su olor y flujo vaginal, para Salomé, el abuso era evidente.

El caso ya está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación y por el Comité Disciplinario de la Universidad del Valle.

Le puede interesar: Dos muertos y 500 nuevos contagios por covid-19 en el Valle del Cauca

El rector Varela agregó que espera que la investigación avance rápidamente y la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, manifestó su apoyo a la denunciante.