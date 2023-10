A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet Rodríguez, por las presuntas irregularidades de los documentos que presentó para su posesión como subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Cali.

De acuerdo al documento, la Provincial de Instrucción de Cali señaló que el funcionario habría suministrado datos inconsistentes relacionados con los tiempos de estudio y la fecha de graduación como bachiller y profesional del Derecho para ejercer el cargo, inicialmente como subsecretario en 2021 y como secretario del despacho en 2022.

De igual manera, la Entidad indicó que, al parecer, no hay claridad sobre la coincidencia que hay entre el año de graduación como bachiller y su título universitario, ambos de 2008; hecho al que se sumó la falta de registro en la Rama Judicial en la que no aparece como abogado.

El Secretario de Seguridad le dijo a RCN radio que la información era 'traída de los cabellos'.

"¿En qué cabeza cabe que yo no voy a ser abogado, que yo no tengo tarjeta profesional y que yo voy a presentar unos datos falsos para posesionarme? no, hombre. Pero me preocupa que los medios de comunicación reproduzcan una información que es falsa y que genera tanto daño, cuando nadie me ha preguntado", manifestó el funcionario.

El Ministerio Público decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad frente al hecho denunciado.