A través de sus redes sociales, el cantante de salsa choke ‘Patio 4’ denunció que fue víctima de un atentado, al parecer sicarial, en el barrio ciudad 200 al oriente de Cali.

Según el artista, mientras almorzaba con su esposa, dos hombres llegaron y les desenfundaron un arma de fuego.

Lea además: Polémica en redes sociales por fotos de la nueva presidenta de la Cámara de Representantes

En medio de los hechos, el intérprete de género urbano salió a correr, al ver que los presuntos asaltantes no se les llevaron los celulares que estaban sobre la mesa a la vista, sin embargo, los hombres lo persiguieron en moto, por lo que considera que el ataque iba dirigido en su contra.

"La semana pasada publiqué a un fulano que nos había amenazado a mí y a mí familia, porque simplemente no quise enviar un saludo. Me hicieron un atentado donde dos tipos llegan en una moto, uno de ellos se baja y saca una pistola y se le atasca cuando me dispara", recontó 'Patio 4'.

El intérprete ya denunció el hecho a las autoridades quienes realizan las investigaciones correspondientes.

"Se acercó a la estación de El Caney, esta persona manifiesta que fue víctima de un posible atentado en contra de su vida, donde la Policía judicial realiza las correspondientes investigaciones para esclarecer el hecho", indicó el coronel Édgar Vega comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali.

Le puede interesar: Gobernación del Valle pide a Minsalud ayuda para que EPS paguen deudas a hospitales

Según dicen las autoridades, debido a que el artista no hizo el llamado a la central a través de la línea 123 para que llegara la patrulla al lugar de los hechos, sino que llegó a la estación de Policía para que lo atendieran, ya se está investigando con la fiscalía para esclarecer los hechos.