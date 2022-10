Un niño de 7 años de edad, estudiante de segundo grado de la institución educativa José Manuel Saavedra Galindo en el oriente de Cali víctima de matoneo, según denunció la familia.

De acuerdo con los familiares, la situación se viene presentando desde hace varios meses, en los que los compañeros de clases agreden al menor de edad, golpeándolo y, el hecho más aberrante, ha sido que le han metido lápices en la nariz y este mismo elemento se lo han enterrado en la cola y en el cuello. Incluso haciéndolo sangrar.

"Este es un caso particular donde activamos a través de la psicóloga la ruta que tenemos establecida. También citamos a la madre de familia que la conminamos a llevar al niño a su EPS y poder determinar con pruebas fehacientes si hay una situación de abuso sexual en la institución educativa", manifestó José Darwin Lenis, secretario de Educación de Cali.

Los hechos en contra del menor de edad habían sido dados a conocer a las directivas del colegio, según contaron los familiares del niño, sin embargo, aseguraron que no hicieron nada y algunos hasta habrían motivado a más ataques.

"Algunos compañeros me pegan y me dicen cosas como que yo soy un negro feo, que yo no sé nada y que soy un bruto. Yo pongo la queja y ella (maestra) me dice que soy un 'pone quejas'", dijo el niño afectado.

Desde la Secretaría de Educación se indicó que se está evaluando el caso para evitar una tragedia, agregando que está en manos del ICBF y de la Comisaría de Familia, quienes realizan acompañamiento.